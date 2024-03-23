Звездные гости, лабиринт из сена и юрты-музеи: как отпраздновали Наурыз в Павлодаре

В Наурыз на павлодарской набережной собрались тысячи горожан. На время праздника специально перекрыли несколько улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

22 марта на городской набережной организовали больше десятка различных локаций, установили юрты и алтыбаканы.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Для павлодарцев устроили целое театрализованное представление: сначала на площадь въехали всадники, сразились между собой зима и весна, зазвучали праздничные фанфары, и профессиональные танцоры на фоне фейерверков исполнили любимый всеми танец Кара жорга. Главным героем праздника, конечно, стал Кыдыр-Ата, который дал собравшимся свое благословение. Затем павлодарцев удивили шествием каравана звездочетов и символов года.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Главную сцену разместили напротив областного акимата. Помимо артистов павлодарской филармонии, для горожан выступили приглашенные звезды - Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Недалеко от сцены установили юрты, куда мог зайти любой желающий. Все юрты были оформлены по-разному: одну практически превратили в галерею, украсив картинами, в других можно было увидеть личные вещи исторических личностей. Например, предметы одежды академика Алькея Маргулана.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Чуть дальше разместилась спортивная зона. Во время праздника павлодарцы могли попробовать свои силы в соревнованиях по казакша курес и қошқар көтеру. Один из участников с бараном на плечах смог выполнить больше 60 приседаний.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Здесь же можно было пострелять из лука или устроить сражение на подушках.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Новшество этого года - лабиринт из сена, который привел в настоящий восторг малышей. Также прямо на набережной дети могли пообщаться с животными: покататься на лошадях, погладить козочек и тазы.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Ближе к берегу развернулась торговля, где свои работы представили павлодарские мастера. Атмосферы добавили необычные инсталляции: стена из разноцветных покрывал и тюльпаны в человеческий рост.

Фото: Kazinform

А за день до этого, 21 марта, массовые гуляния устроили в микрорайонах и в пригородных селах. Там красиво украшенные юрты своими силами установили крупные предприятия и организации. Для жителей организовали соревнования и концертную программу.

Напомним, с этого года Наурыз в Казахстане отмечают в новом формате. По всей стране с 14 по 23 марта объявлена праздничная неделя – декада Наурызнама.