Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске

Для жителей и гостей Усть-Каменогорска устроили настоящий праздник. В левобережном комплексе областного музея-заповедника сегодня было многолюдно. Горожане собрались на празднование Наурыз мейрамы, передает агентство Kazinform.

Праздничный концерт прошел с участием солистов и творческих коллективов Восточного Казахстана. Гостем стал заслуженный деятель Республики Казахстан Нурлан Абдуллин.

Фото: акимат ВКО

Все желающие могли познакомиться с уникальными экспонатами, которые хранятся в фондах музея-заповедника. Мастера декоративно-прикладного искусства представили свою продукцию на выставке-ярмарке.

Фото: акимат ВКО

Взрослые и дети могли поучаствовать в спортивных соревнованиях – стрельбе из лука, перетягивании каната, а также поиграть в казахскую национальную игру «Асыки».

Фото: акимат ВКО

С главным праздником весны горожан поздравил аким ВКО Ермек Кошербаев. Глава региона отметил, что каждый день Наурыз мейрамы – особенный.

Кульминацией праздника стало открытие резиденции Кыдыр ата. Резиденция обустроена в национальном стиле, что позволяет окунуться в богатый мир культуры и традиций казахского народа.

– Кыдыр ата – мифический персонаж, который приходит в ночь на 22 марта приносит счастье и изобилие в каждый дом, – рассказал руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – Все люди с нетерпением его ждут, накрывают праздничный дастархан. Поздравляю всех жителей региона с весенним праздником Наурыз мейрамы.

Фото: акимат ВКО

Все желающие написали письмо Кыдыр ата. Юным гостям праздника с особыми потребностями вручили сертификаты и сладкие подарки. Конечно же, самым главным подарком стало весеннее настроение.