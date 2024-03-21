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    17:46, 21 Март 2024 | GMT +6

    Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске

    Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Для жителей и гостей Усть-Каменогорска устроили настоящий праздник. В левобережном комплексе областного музея-заповедника сегодня было многолюдно. Горожане собрались на празднование Наурыз мейрамы, передает агентство Kazinform. 

    Праздничный концерт прошел с участием солистов и творческих коллективов Восточного Казахстана. Гостем стал заслуженный деятель Республики Казахстан Нурлан Абдуллин.

    заслуженный деятель Республики Казахстан Нурлан Абдуллин
    Фото: акимат ВКО

    Все желающие могли познакомиться с уникальными экспонатами, которые хранятся в фондах музея-заповедника. Мастера декоративно-прикладного искусства представили свою продукцию на выставке-ярмарке. 

    Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Взрослые и дети могли поучаствовать в спортивных соревнованиях – стрельбе из лука, перетягивании каната, а также поиграть в казахскую национальную игру «Асыки».

    Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    С главным праздником весны горожан поздравил аким ВКО Ермек Кошербаев. Глава региона отметил, что каждый день Наурыз мейрамы – особенный.

    Кульминацией праздника стало открытие резиденции Кыдыр ата. Резиденция обустроена в национальном стиле, что позволяет окунуться в богатый мир культуры и традиций казахского народа.

    – Кыдыр ата – мифический персонаж, который приходит в ночь на 22 марта приносит счастье и изобилие в каждый дом, – рассказал руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – Все люди с нетерпением его ждут, накрывают праздничный дастархан. Поздравляю всех жителей региона с весенним праздником Наурыз мейрамы.

    Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Все желающие написали письмо Кыдыр ата. Юным гостям праздника с особыми потребностями вручили сертификаты и сладкие подарки. Конечно же, самым главным подарком стало весеннее настроение.

    – Наурыз – праздник обновления, мира и добра. Сегодня царит прекрасная атмосфера, мы радуемся наступлению весны, поздравляем друг друга с праздником, – поделилась жительница Усть-Каменогорска Светлана Шмурыгина. – Желаю всем здоровья, счастья, чтобы как можно чаще накрывался щедрый дастархан по хорошим поводам.

    Теги:
    Праздник Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Наурыз Усть-Каменогорск
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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