00:18, 23 Март 2024 | GMT +6
Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве — Касым-Жомарт Токаев
Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прессс-службу Акорды.
Президент РК считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.
Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.