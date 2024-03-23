Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прессс-службу Акорды.

Президент РК считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.



По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.



Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.