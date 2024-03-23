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    00:18, 23 Март 2024 | GMT +6

    Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве — Касым-Жомарт Токаев

    Акорда
    Фото: Kazinform

    Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве,  заявил Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прессс-службу Акорды. 

    Президент РК  считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

    По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

    Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

    Теги:
    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Происшествия Внешняя политика Казахстана Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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