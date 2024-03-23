Что известно о теракте в России

Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба Кремля.

По последним данным Следственного комитета РФ, количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» выросло до 93. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

— Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры, — заявили в ЦОС ФСБ России.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

Фото: скрин видео

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м.

Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

Кровля сооружения сгорела, почти полностью обрушилась. Пожар в 0:55 по местному времени был локализован. Принимаются все меры для ликвидации пожара.

Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия. Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ.

Для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. На теракт в России также отреагировали представители ЕС, выразив осуждение любых нападений на гражданское население.