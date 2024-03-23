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    23:12, 22 Март 2024 | GMT +6

    Что известно о теракте в России

    Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Красногорске
    Фото: ТАСС

    Неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус сити холле», сообщает пресс-служба Кремля.

    По последним данным Следственного комитета РФ, количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» выросло до 93. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

    Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

    — Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры, — заявили в ЦОС ФСБ России.

    На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

    Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

    Совершена вооруженная атака на концертный зал в российском Красногорске
    Фото: скрин видео

    После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м.

    Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

    Кровля сооружения сгорела, почти полностью обрушилась. Пожар в 0:55 по местному времени был локализован. Принимаются все меры для ликвидации пожара.

    Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия. Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ.

    Для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала. 

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. На теракт в России также отреагировали представители ЕС, выразив осуждение любых нападений на гражданское население. 

    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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