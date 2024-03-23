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    01:00, 23 Март 2024 | GMT +6

    Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала — МИД РК

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала, сообщил  официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом передает агентство Kazinform. 

    — Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14, — сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там шел концерт группы «Пикник».

    ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

    В ФСБ сообщили о 40 погибших и свыше 100 пострадавших в результате теракта.

    По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

    В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. 

    — Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, — заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

    По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

    Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

    Теги:
    МИД РК Происшествия Мировые новости Внешняя политика Казахстана Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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