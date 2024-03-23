Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала — МИД РК

Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом передает агентство Kazinform.

— Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14, — сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там шел концерт группы «Пикник».

ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и свыше 100 пострадавших в результате теракта.

По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14.

— Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, — заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.



Президент Казахстана также выразил соболезнования Президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.