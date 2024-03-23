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    00:16, 23 Март 2024 | GMT +6

    Горячую линию открыли для граждан Казахстана в России

    Горячую линию открыли для граждан Казахстана в Москве
    Фото: пресс-служба посольства РК в РФ

    В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Об этом передает агентство Kazinform. со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.

    Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы - Красногорске. 

    ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

    ФСБ сообщила о погибших и раненых в результате происшествия.

    По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

    Теги:
    МИД РК Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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