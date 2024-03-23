Горячую линию открыли для граждан Казахстана в России

В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Об этом передает агентство Kazinform. со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.

Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы - Красногорске.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

ФСБ сообщила о погибших и раненых в результате происшествия.

По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.