00:16, 23 Март 2024 | GMT +6
Горячую линию открыли для граждан Казахстана в России
В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Об этом передает агентство Kazinform. со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.
Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы - Красногорске.
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