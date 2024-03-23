Европейские представители отреагировали на теракт в России

Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано сделал заявление в связи с трагическими событиями в российской столице, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Европейский союз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России, — написал П.Стано.

Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.



The EU condemns any attacks against civilians.



Our thoughts are with all those Russian citizens affected. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 22, 2024

МИД Франции отмечает, что «кадры, доходящие до нас из Москвы, ужасны».

— Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с российским народом. Необходимо пролить полный свет на эти ужасные действия, — отмечается в сообщении французской дипломатии.

#Russie | Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et blessés et au peuple russe.



Toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux. — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) March 22, 2024

— Ужас убийств невинных мирных жителей в г. Москве неприемлем. Твердое и полное осуждение со стороны правительства Италии за этот отвратительный террористический акт. Выражаю полную солидарность с пострадавшими и семьями погибших, — написала в сети «X» премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

L’orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile. Ferma e totale condanna del Governo italiano a questo efferato atto di terrorismo. Esprimo la piena solidarietà alle persone colpite e ai familiari delle vittime. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 22, 2024

Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы - Красногорске. В это время там шел концерт группы «Пикник».

ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и свыше 100 пострадавших в результате теракта.

По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.