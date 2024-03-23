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    02:44, 23 Март 2024 | GMT +6

    Европейские представители отреагировали на теракт в России

    теракт в России
    Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

    Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано сделал заявление в связи с трагическими событиями в российской столице, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — Европейский союз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России,  — написал П.Стано.

    МИД Франции отмечает, что «кадры, доходящие до нас из Москвы, ужасны».

    — Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с российским народом. Необходимо пролить полный свет на эти ужасные действия, — отмечается в сообщении французской дипломатии.

    — Ужас убийств невинных мирных жителей в г. Москве неприемлем. Твердое и полное осуждение со стороны правительства Италии за этот отвратительный террористический акт. Выражаю полную солидарность с пострадавшими и семьями погибших,  —  написала в сети «X» премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

    Как сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы - Красногорске. В это время там шел концерт группы «Пикник».

    ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте в Московской области.

    В ФСБ сообщили о 40 погибших и свыше 100 пострадавших в результате теракта.

    По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.

    Теги:
    Италия Евросоюз Франция Происшествия, ЧС Европа Происшествия Мировые новости Россия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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