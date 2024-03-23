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    13:28, 23 Март 2024 | GMT +6

    Число погибших в результате теракта в Москве выросло до 115

    Число погибших в результате теракта в Москве выросло до 93
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

    Количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» выросло до 115. Об этом сообщает СК РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Предварительно, причинами гибели людей в «Крокусе» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, — сообщает СК. 

    Террористы применяли в «Крокусе» легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Они, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

    Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание около 20:30 через главный вход перед началом концерта, сразу же открыв стрельбу по посетителям и охранникам. Затем трое — четверо проникли в концертный зал, где начали расстреливать находящихся зрителей и разбрасывать коктейль «Молотова». После этого все нападавшие скрылись.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

    Теги:
    Терроризм Происшествия Мировые новости Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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