Число погибших в результате теракта в Москве выросло до 115

Количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» выросло до 115. Об этом сообщает СК РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Предварительно, причинами гибели людей в «Крокусе» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, — сообщает СК.

Террористы применяли в «Крокусе» легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Они, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.

Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание около 20:30 через главный вход перед началом концерта, сразу же открыв стрельбу по посетителям и охранникам. Затем трое — четверо проникли в концертный зал, где начали расстреливать находящихся зрителей и разбрасывать коктейль «Молотова». После этого все нападавшие скрылись.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.