Дети пострадали при теракте в России

В результате теракта в подмосковном Красногорске пострадали двое детей, передает собственный корреспондент Kazinform.

Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание около 20:30 через главный вход перед началом концерта, сразу же открыв стрельбу по посетителям и охранникам. Затем трое — четверо проникли в концертный зал, где начали расстреливать находящихся зрителей и разбрасывать коктейль «Молотова». После этого все нападавшие скрылись.

Сообщалось, что огонь по людям вели пять человек из автоматического оружия. Они были одеты в камуфляжную форму, у каждого был рюкзак, возможно с зажигательными средствами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главе государства было доложено о теракте с первой минуты.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Теракт» в Московской области.

ФСБ РФ сообщает, что погибли 40 человек и свыше 100 пострадавших. Как проинформировала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, ранены двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести.

В районе ТЦ находятся более 50 расчетов областных и столичных бригад скорой помощи, десятки пожарных машин. МЧС заявляет, что к полуночи пожар был потушен.

В ближайшие дни отменены все развлекательные мероприятия в государственных учреждениях Москвы.

По данным ряда телеграм-каналов, международные агентства Reuters и CNN сообщили, что ответственность за теракт в Москве взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в РК организация).

В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14.

Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.