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    17:23, 23 Март 2024 | GMT +6

    Жители Алматы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Алматинцы выражают соболезнования и поддержку гражданам России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они несут цветы и детские игрушки к зданию генерального консульства РФ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Жители и гости города с самого утра продолжают подходить к генконсульству, чтобы почтить память жертв теракта. Они несут цветы, оставляют записки со словами соболезнования, зажигают свечи. Многие из них, постояв несколько минут, уходят, а некоторые не могут сдержать слез.

    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    Александр Павский/Kazinform
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта приносят также к зданию Посольства РФ в Астане. 

    Вечером 22 марта сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». 

    В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала. 

    Теги:
    Память Общество Алматы Консульство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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