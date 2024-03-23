Жители Алматы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта

Алматинцы выражают соболезнования и поддержку гражданам России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они несут цветы и детские игрушки к зданию генерального консульства РФ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Жители и гости города с самого утра продолжают подходить к генконсульству, чтобы почтить память жертв теракта. Они несут цветы, оставляют записки со словами соболезнования, зажигают свечи. Многие из них, постояв несколько минут, уходят, а некоторые не могут сдержать слез.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта приносят также к зданию Посольства РФ в Астане.

Вечером 22 марта сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.