Казахстанцы несут цветы к зданию Посольства РФ в Астане

Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта в развлекательном комплексе «Крокус сити холл» в Москве приносят казахстанцы к зданию Посольства РФ в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Жители столицы также приносят цветы к зданию Русского дома в Астане.

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Кроме того, казахстанцы несут игрушки, цветы и свечи к генеральному консульству Российской Федерации в Алматы.

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.