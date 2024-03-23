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    15:30, 23 Март 2024 | GMT +6

    Казахстанцы несут цветы к зданию Посольства РФ в Астане

    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта в развлекательном комплексе «Крокус сити холл» в Москве приносят казахстанцы к зданию Посольства РФ в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform
    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform
    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform
    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform
    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Жители столицы также приносят цветы к зданию Русского дома в Астане.

    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Кроме того, казахстанцы несут игрушки, цветы и свечи к генеральному консульству Российской Федерации в Алматы.

    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform
    Адлет Беремкулов/Kazinform
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

    В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала. 

    Теги:
    Терроризм Посольство РК Астана Россия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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