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    20:27, 22 Март 2024 | GMT +6

    Этноаул, двухметровые батыры и спортивные состязания – Наурыз отмечают в Петропавловске

    Наурыз отмечают в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Петропавловске тысячи жителей и гостей города вышли на главную площадь и улицу Конституции Казахстана, где проводятся праздничные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Народу так много, что не протолкнуться. Сами горожане говорят, что не помнят, когда на площади было столько позитивно настроенных людей. Даже сделать фото с батырами или на фоне украшений представляется сложным.

    Наурыз отмечают в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В этом году для североказахстанцев на главной площади Петропавловска организовали праздничный концерт, художественную выставку «Ботай – Ұлы дала мәдениеті», спортивно-массовые мероприятия. 

    Наурыз празднуют в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В развернувшемся на площади этноауле «Туған жер» можно увидеть верблюда и беркутов и даже бесплатно сфотографироваться с ними. От желающих, кстати, отбоя не было.

    Наурыз празднуют в Петропавловске
    Фото: Kazinform

    У юрт гостей встречали батыры ростом около двух метров. Это приехал театр национальных костюмов «Арлан» из Алматы.

    Наурыз отмечают в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Работает интерактивно-игровая юрта «Алтын сақа», интерактивно-игровая программа «Ремесленная мастерская», выставка прикладников, мастер-классы. Национальная группа «Балқадиша» показывает казахские обряды.

    Сегодня все жители и гости города в национальной одежде могут бесплатно проехать в общественном транспорте.

    Наурыз отмечают в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Наурыз отмечают в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

     

     

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Праздник Петропавловск Наурыз
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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