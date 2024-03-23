Этноаул, двухметровые батыры и спортивные состязания – Наурыз отмечают в Петропавловске

В Петропавловске тысячи жителей и гостей города вышли на главную площадь и улицу Конституции Казахстана, где проводятся праздничные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Народу так много, что не протолкнуться. Сами горожане говорят, что не помнят, когда на площади было столько позитивно настроенных людей. Даже сделать фото с батырами или на фоне украшений представляется сложным.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

В этом году для североказахстанцев на главной площади Петропавловска организовали праздничный концерт, художественную выставку «Ботай – Ұлы дала мәдениеті», спортивно-массовые мероприятия.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

В развернувшемся на площади этноауле «Туған жер» можно увидеть верблюда и беркутов и даже бесплатно сфотографироваться с ними. От желающих, кстати, отбоя не было.

Фото: Kazinform

У юрт гостей встречали батыры ростом около двух метров. Это приехал театр национальных костюмов «Арлан» из Алматы.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Работает интерактивно-игровая юрта «Алтын сақа», интерактивно-игровая программа «Ремесленная мастерская», выставка прикладников, мастер-классы. Национальная группа «Балқадиша» показывает казахские обряды.

Сегодня все жители и гости города в национальной одежде могут бесплатно проехать в общественном транспорте.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform