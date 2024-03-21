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    16:17, 21 Март 2024 | GMT +6

    Спасатели устраняют подтопление на окраине села в ВКО

    В селе Жидели района Маркаколь произошло скопление талых вод на окраине села
    Фото: ДЧС ВКО

    В селе Жидели района Маркаколь произошло скопление талых вод на окраине села из-за интенсивного снеготаяния, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    По состоянию на 12:00 часов происходит перелив талых вод через дорожное полотно автодороги местного значения.

    28 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов проводят отвод воды от населенного пункта и устраняют перелив. Проводится подворовой обход.

    В селе Жидели района Маркаколь произошло скопление талых вод на окраине села
    Фото: ДЧС ВКО

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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