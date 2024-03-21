Спасатели устраняют подтопление на окраине села в ВКО

В селе Жидели района Маркаколь произошло скопление талых вод на окраине села из-за интенсивного снеготаяния, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По состоянию на 12:00 часов происходит перелив талых вод через дорожное полотно автодороги местного значения.

28 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов проводят отвод воды от населенного пункта и устраняют перелив. Проводится подворовой обход.