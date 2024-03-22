Причина отмены и новая дата запуска корабля «Союз МС-25» с Байконура

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов выступил с заявлением после отмены старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25», передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Он сообщил, что в четверг на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.

- Причина выявлена, мы только что на заседании государственной комиссии выявили, что причина была в просадке напряжения химического источника тока, — сказал Юрий Борисов.

Глава Роскосмоса отметил, что пуск назначен на резервную дату - на 23 марта 15:36 часов по Москве (17:36 по времени Астаны).

В настоящее время экипаж эвакуируется из корабля, после чего стартовый комплекс будет возвращен в исходное положение, затем государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что автоматические системы, контролирующие старт, отработали четко.

- Сработала автоматика при контроле старта и не допустила неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности, покинул ракету и поехал на снятие скафандров, — сказал Сергей Крикалев.

После снятия скафандров будет проведён медосмотр членов экипажа, затем космонавты вернутся на карантин, а дальнейшая подготовка к старту будет продолжена.

Пуск ракеты-носителя «Союз 1.2а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25» перенесен на 23 марта, в 17 часов 36 минут по времени Астаны с № 31-ой площадки космодрома Байконур.