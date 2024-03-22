РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:33, 21 Март 2024 | GMT +6

    Старт корабля «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси внезапно отложили

    Старт космического корабля «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси внезапно отложили
    Фото: Роскосмос

    Сегодня в 18 часов 21 минуту по времени Астаны с космодрома Байконур должен был состояться старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-25», но за несколько минут до старта прошла команда отмены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В составе экипажа - космонавт Роскосмоса, командир корабля «Союз МС-25», командир экспедиции посещения (ЭП-21) Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и бортинженер-2 корабля «Союз МС-25», бортинженер экспедиции МКС-71, астронавт NASA Трейси Дайсонер.

    Прямая трансляция велась на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос» и началась в 17 часов 15 минут по времени Астаны.

    На космодроме было много гостей из России, Казахстана, Беларуси.

    Как сообщалось, предстоящий пуск должен был открыть программу пилотируемых запусков 2024 года с космодрома Байконур и имеет особое значение Республики Беларусь.

    Теги:
    Байконур
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!