Старт корабля «Союз МС-25» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси внезапно отложили

Сегодня в 18 часов 21 минуту по времени Астаны с космодрома Байконур должен был состояться старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-25», но за несколько минут до старта прошла команда отмены, передает корреспондент агентства Kazinform.

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса, командир корабля «Союз МС-25», командир экспедиции посещения (ЭП-21) Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и бортинженер-2 корабля «Союз МС-25», бортинженер экспедиции МКС-71, астронавт NASA Трейси Дайсонер.

Прямая трансляция велась на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос» и началась в 17 часов 15 минут по времени Астаны.

На космодроме было много гостей из России, Казахстана, Беларуси.

Как сообщалось, предстоящий пуск должен был открыть программу пилотируемых запусков 2024 года с космодрома Байконур и имеет особое значение Республики Беларусь.