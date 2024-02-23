Байконур начинает программу пилотируемых запусков в день Наурыза

На космодроме Байконур идет подготовка к первому пилотируемому запуску 2024 года. К старту готовится космический корабль «Союз МС -25» с международным экипажем на борту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ровно за месяц до старта, 21 февраля 2024 года в Звездном городке состоялось заседание главной медицинской комиссии, которая объявила итоги данных медицинских обследований основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции за период их предполетной подготовки.

— По результатам заседания было вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой, — говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Запуск корабля «Союз МС-25» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется 21 марта. В основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, в дублирующий — космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, участница космического полета из Республики Беларусь Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Фото: ЦПК им. Гагарина

Как сообщалось, предстоящий пилотируемый запуск с Байконура будет знаменательным для Беларуси, которая отправляет в космос свою первую женщину-космонавта.