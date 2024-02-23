РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Байконур начинает программу пилотируемых запусков в день Наурыза

    Байконур начинает программу пилотируемых запусков в день Наурыза
    Фото: ЦПК имени Гагарина

    На космодроме Байконур идет подготовка к первому пилотируемому запуску 2024 года. К старту готовится космический корабль «Союз МС -25» с международным экипажем на борту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ровно за месяц до старта, 21 февраля 2024 года в Звездном городке состоялось заседание главной медицинской комиссии, которая объявила итоги данных медицинских обследований основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции за период их предполетной подготовки.

    — По результатам заседания было вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой, — говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

    Запуск корабля «Союз МС-25» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется 21 марта. В основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, в дублирующий — космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, участница космического полета из Республики Беларусь Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

    космонавты
    Фото: ЦПК им. Гагарина

    Как сообщалось,  предстоящий пилотируемый запуск с Байконура будет знаменательным для Беларуси, которая отправляет в космос свою первую женщину-космонавта.

    Теги:
    Байконур Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Наурыз Освоение космоса Мировые новости Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!