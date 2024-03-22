Казахстан назвал стартовый состав на матч против Греции

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы:

Греция: Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Курбелис, Мадалос, Хацидиакос, Масурас, Яннидис, Пелкас;

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Ерланов, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Зайнутдинов, Бейсебеков, Чесноков, Самородов.

Игра Греция — Казахстан начнется в 00:45 по времени Астаны и будет показана в прямом эфире телеканалов «Qazsport» и «Qazaqstan».

Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.