РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:46, 21 Март 2024 | GMT +6

    Казахстан назвал стартовый состав на матч против Греции

    Казахстан назвал стартовый состав на матч против Греции
    Фото: Sports.kz

    В полуфинальном матче Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы:

    Греция: Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Курбелис, Мадалос, Хацидиакос, Масурас, Яннидис, Пелкас;

    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Ерланов, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Зайнутдинов, Бейсебеков, Чесноков, Самородов.

    Игра Греция — Казахстан начнется в 00:45 по времени Астаны и будет показана в прямом эфире телеканалов «Qazsport» и «Qazaqstan».

    Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ЕВРО-2024 Греция
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!