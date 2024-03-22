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    02:35, 22 Март 2024 | GMT +6

    Казахстан проиграл Греции в битве за Евро-2024 по футболу

    Казахстан проиграл Греции в битве за Евро-2024 по футболу
    Фото: Sports.kz

    Сборная Казахстана в полуфинальном матче Лиги наций в Афинах сыграла с командой Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы:
    Греция:     Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Курбелис, Мадалос, Хацидиакос, Масурас, Яннидис, Пелкас;
    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Ерланов, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Зайнутдинов, Бейсебеков, Чесноков, Самородов.

    С первых минут греки бросились вперед, сумев еще до перерыва забить четыре гола в ворота Игоря Шацкого, казахстанцы же в свою очередь отметились штангой после дальнего выстрела Игоря Чеснокова. На второй тайм Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова. 5:0 — заметно сильнее греки.

    26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.

    Греция — Казахстан 5:0 (4:0)
    Голы:     Бакасетас с пенальти 9 (1:0), Пелкас 15 (2:0), Яннидис 37 (3:0), Курбелис 40 (4:0), Тапалов автогол 86 (5:0).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ЕВРО-2024 Греция
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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