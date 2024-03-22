Казахстан проиграл Греции в битве за Евро-2024 по футболу

Сборная Казахстана в полуфинальном матче Лиги наций в Афинах сыграла с командой Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы:

Греция: Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Цимикас, Бакасетас, Курбелис, Мадалос, Хацидиакос, Масурас, Яннидис, Пелкас;

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Ерланов, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Зайнутдинов, Бейсебеков, Чесноков, Самородов.

С первых минут греки бросились вперед, сумев еще до перерыва забить четыре гола в ворота Игоря Шацкого, казахстанцы же в свою очередь отметились штангой после дальнего выстрела Игоря Чеснокова. На второй тайм Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова. 5:0 — заметно сильнее греки.

26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.

Греция — Казахстан 5:0 (4:0)

Голы: Бакасетас с пенальти 9 (1:0), Пелкас 15 (2:0), Яннидис 37 (3:0), Курбелис 40 (4:0), Тапалов автогол 86 (5:0).