Более 2,5 тонн праздничного плова приготовили для астанчан иностранные повара

В Центральном парке столицы второй день подряд масштабно празднуют Наурыз, передает корреспондент агентства Kazinform.

На празднование Наурыз в столичном Центральном парке присоединились посольства Ирана и Таджикистана. В своих юртах дипломатические представители дружеских стран делились рецептами наурыз коже и угощали традиционными сладостями.

Праздник, являющийся общим для тюркских и персидских народов, посетили больше 15 тысяч астанчан за 2 дня.

На народных гуляниях также проходил фестиваль плова. Повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана приготовили различные виды плова, отличающиеся друг от друга не только ингредиентами, но и способом приготовления. За два дня астанчане отведали больше 2,5 тонн таджикского, самаркандского, ташкентского вида плова.

Для гостей праздника выступили звезды эстрады и танцевальные ансамбли. Вдоль аллеи празднования проходились гордые тазы, батыры в национальных костюмах и домбристы, распевающие народные песни.

Фото: Акимат Астаны

Об особенностях празднования Наурыза рассказала заместитель акима района Нура Алия Абсеметова.

— Мы сегодня празднуем Наурыз, начало года, Жыл басы. В этом году мы отмечаем праздник в новом формате, хотя все новое — это лишь хорошо забытое старое. Хочу отметить, что праздник отмечается в Центральном парке столицы в первый раз за долгое время. Вчера празднество посетили более 7 тысяч человек, было приготовлено более 1 тонны плова. Сегодня ожидаем еще больше. Думаю, за эти два дня данную локацию посетят около 20 тысяч человек. У нас сегодня здесь присутствуют не только повара из разных стран, но и представители Посольств Таджикистана, Ирана. Ведь, Наурыз — это праздник всех тюркских народов и он объединяет все народы. Они демонстрируют, как у них отмечают этот праздник, рассказывают об особенностях празднования Наурыза, — сказала Алия Абсеметова во время интервью представителям СМИ.

По ее словам, люди очень позитивно восприняли празднование, чему в немалой степени способствует и хорошая погода в том числе.

— Данное мероприятие организовал аппарат акима района Нура. Помимо данного мероприятия у нас еще четыре локации, вчера отметили Наурыз во дворах Жагалау — там для проведения праздника объединили усилия 4 тысячи соседей! Они накрывали столы, ставили юрты, организовали концерт. Также праздник проходил и в «Спорт Сити», много людей было и в Уркере. Нашему акимату в этом году исполняется 1 год и это наш первый Наурыз, — добавила она.

Помочь в организации праздника и придать ему международный масштаб приехали гости из разных стран. Один из них — повар из Таджикистана Джмоледдин Астанакулов.

— Мы приготовили сегодня 30 кг плова специально для жителей и гостей столицы Казахстана — Астаны. Столько вмещает в себя этот казан. Это таджикский плов, но он не совсем обычный — это праздничный плов. Есть некоторые отличия от каждодневного плова, одно из них — в праздничный плов добавляется специальное масло «згыр». Такой казан плова может накормить как минимум 500 человек, — сообщил повар.

Отметим, что в этом году Наурыз отмечается на протяжении 10 дней. Каждый день декады празднования посвящен определенной теме, которая охватывает все традиции и глубокий смысл Наурыза.