ЧП на шахте им. Ленина в Карагандинской области: эвакуированы 70 человек

На шахте им. Ленина зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. Жертв нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы Qarmet, было зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. В шахте находилось 70 человек. Их эвакуировали на поверхность. На месте ЧП работают силы профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.

- 22 марта произошла нештатная ситуация при проведении испытаний систем вентиляции на шахте им. Ленина Угольного департмента. В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54, - сообщили в пресс-службе Qarmet.

Был незамедлительно введен план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. На поверхность выведены работники шахты - 70 человек смены. Эвакуация прошла в штатном режиме.