РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:46, 22 Март 2024 | GMT +6

    ЧП на шахте им. Ленина в Карагандинской области: эвакуированы 70 человек

    пожар
    Фото: Pexels

    На шахте им. Ленина зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. Жертв нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы Qarmet, было зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. В шахте находилось 70 человек. Их эвакуировали на поверхность. На месте ЧП работают силы профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.

    - 22 марта произошла нештатная ситуация при проведении испытаний систем вентиляции на шахте им. Ленина Угольного департмента. В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54, - сообщили в пресс-службе Qarmet.

    Был незамедлительно введен план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. На поверхность выведены работники шахты -  70 человек смены. Эвакуация прошла в штатном режиме.

    - На месте находятся руководство Qarmet, расчеты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, личный состав ДЧС области. Предварительная причина нештатной ситуации - повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты. Эти работы не проводились на шахте им.Ленина с 2017 года. Испытания оборудования являются частью масштабных работ по аудиту систем безопасности и условий труда шахтеров, - добавили в компании.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Шахтеры Qarmet Происшествия, ЧС Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!