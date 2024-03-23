ЧП на шахте им. Ленина в Карагандинской области: эвакуированы 70 человек
На шахте им. Ленина зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. Жертв нет, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы Qarmet, было зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6. В шахте находилось 70 человек. Их эвакуировали на поверхность. На месте ЧП работают силы профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы.
- 22 марта произошла нештатная ситуация при проведении испытаний систем вентиляции на шахте им. Ленина Угольного департмента. В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54, - сообщили в пресс-службе Qarmet.
Был незамедлительно введен план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. На поверхность выведены работники шахты - 70 человек смены. Эвакуация прошла в штатном режиме.
- На месте находятся руководство Qarmet, расчеты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, личный состав ДЧС области. Предварительная причина нештатной ситуации - повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты. Эти работы не проводились на шахте им.Ленина с 2017 года. Испытания оборудования являются частью масштабных работ по аудиту систем безопасности и условий труда шахтеров, - добавили в компании.