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    03:45, 23 Март 2024 | GMT +6

    Опубликован список из 145 пострадавших при теракте в России

    теракт в России
    Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

    Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при теракте, передает агентство Kazinform. 

    Как ранее сообщалось, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание около 20:30 через главный вход перед началом концерта, сразу же открыв стрельбу по посетителям и охранникам. Затем трое — четверо проникли в концертный зал, где начали расстреливать находящихся зрителей и разбрасывать коктейль «Молотова». После этого все нападавшие скрылись.

    Сообщалось, что огонь по людям вели пять человек из автоматического оружия. Они были одеты в камуфляжную форму, у каждого был рюкзак, возможно с зажигательными средствами.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главе государства было доложено о теракте с первой минуты.

    Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Теракт» в Московской области.

    В связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14.

    Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.

    Теги:
    Терроризм Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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