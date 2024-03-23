Проведение Тазару в последний день Наурызнама не случайно – эксперт

С этого года праздник Наурыз в Казахстане будет праздноваться в новом формате. Теперь народный праздник будет отмечаться в течение целой декады - Наурызнама - с 14 по 23 марта. Каждый день этой декады имеет свое название и сакральное значение. В нашем материале речь пойдет о последнем его дне - Тазару - дне очищения. О его важности и значении рассказал исполнительный директор Ассоциации экологических организаций Казахстана Илья Сухоносенко в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Возрождение традиций

Наурыз мейрамы является одним из главных народных праздников казахстанцев, в котором укоренены национальные традиции и обычаи, символизирующие наступление весны и начало нового года. Согласно новой утвержденной концепции празднования Наурызнама, новый формат празднования – это не кардинальная смена парадигмы, а естественный процесс эволюции древнего народного праздника.

К слову, новая концепция была основана на знаменитом труде этнографа и востоковеда Машхура Жусупа Копеева «Наурызнама», в котором подробно описаны традиции и ритуалы празднования Наурыза в казахской степи в течении 8 дней.

В новой концепции определены 10 дней, каждый день имеет название и сакральное значение.

14 марта - Көрісу күні – Амал мерекесі – день встречи гостей и визитов.

15 марта – Қайырымдылық – день милосердия.

16 марта - Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні. День культуры, искусства и национальных ценностей.

17 марта – Шаңырак – день семейных ценностей.

18 марта - Ұлттық киім күні. День национальной одежды.

19 марта – Жаңару - обновление. Общенациональная акция по посадке деревьев.

20 марта – Ұлттық спорт – день национального спорта.

21 марта – Ынтымақ – день единения.

22 марта – Жыл басы – начало года.

Завершает декаду празднования Наурыза – 23 марта - Тазару – день очищения.

День очищения и ответственного отношения к природе

Согласно концепции, день «Тазару» стимулирует усилия государства по решению экологических проблем через поддержку граждан. Этот день напоминает гражданам о необходимости заботиться о своем окружении, развивать осознанный и экологический подход во взаимодействии с окружающей средой, формировать и развивать экологическую культуру.

По мнению исполнительного директора Ассоциации экологических организаций Казахстана Ильи Сухоносенко, проведение дня очищения в последний день празднования Наурыза не случайно.

- Казахский народ всегда придавал большое значение чистоте во всех смыслах, в том числе и честности. Мы должны отдать дань уважения Матери-Земле, которая подарила нам все свои блага, - сказал Илья Сухоносенко в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Для этого, по его словам, важно организовывать информационные кампании и мероприятия, направленные на разъяснение важности охраны окружающей среды среди населения. То есть проведение различных акций, конкурсов, игр, занятий, тренингов и других мероприятий. По мнению эксперта, именно во время обновления природы важно прививать ответственное отношение к природе и ресурсам планеты.

- Как пример, уже скоро 23 марта с 20:30 по 21.30 часов местного времени, состоится Международная экологическая акция «Час Земли», темой которой послужило развитие экотуризма в стране. Акция «Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (далее – WWF). В этот час жителей планеты призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к ее будущему, в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Стоит отметить, что акция «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, - отметил исполнительный директор Ассоциации экологических организаций Казахстана.

По его данным, казахстанцы примут участие в этой акции в 15-й раз. Всего было проведено 17 акций.

Чистота снаружи и внутри

Также, по словам эксперта, в этом отношении полезна организация совместных акций по уборке территории, посадке деревьев, участие в благоустройстве природных объектов и так далее.

- Это поможет активно вовлечь население в заботу о окружающей среде. Яркий пример «Всемирный день Чистоты (WorldCleanupDay)», которая проводится на ежегодной основе, - привел пример эксперт.

Он добавил, что во время акции проводится объединение населения для комплекса мероприятий по очистке территорий от мусора. В Казахстане эта акция проводится ОЮЛ «Ассоциация Экологических организаций Казахстана», совместно с ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», экологическим движением «Мы за чистую страну», организацией «Zhasyl Qalqan» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

- На протяжении 5-ти лет количество граждан с активной гражданской позицией, принимающих участие в данной акции, увеличивается. А за последние 3 года наша страна вошла в ТОП-10 стран мира по количеству участников, - отметил спикер.

Но без сотрудничества с государственными и негосударственными организациями этих целей не добиться.

- Такие мероприятия помогут не только привлечь внимание общественности к важным экологическим проблемам, но и стимулировать действия по их решению, что в свою очередь способствует улучшению состояния окружающей среды и природных ресурсов, - подчеркнул Илья Сухоносенко.

Согласно концепции, церемония очищения в этот день будет выражаться и через уборку жилья, очистки окрестных территорий. Очистка от хлама внутри жилища и снаружи позволяет избавиться от бесполезных вещей и реорганизовать пространство, освободить место для нового.

- … сама суть праздника – переход от весны к зиме, вступление природы (а значит, и людей) в новую жизнь. …Через проведение больших экологических инициатив, последний день Наурызнама в Казахстане станет не только завершающим актом, но и плавным переходом в новый год с чистой окружающей средой, - говорится в новой Концепции празднования Наурыз мейрамы.

По мнению экспертов, включение экологических акций в национальный праздник помогает подчеркнуть важность охраны окружающей среды и природных ресурсов для страны, особенно в контексте отмеченных Главой государства проблем среди которых и дефицит водных ресурсов.