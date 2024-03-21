Наурыз занимает все больше места в казахстанском обществе – историк о новых правилах празднования

В этом году Наурыз начали праздновать с 14 марта, распределив каждый день под тематике. Кандидат исторических наук и член научно-экспертной группы АНК Костанайской области Айбек Шалгимбеков поделился с корреспондентом агентства Kazinform своим мнением насчет нового формата праздника и рассказал, почему Наурыз все больше завоевывает внимание у общества.

Айбек Шалгимбеков отмечает, что праздник Наурыз официально утвердили в 1988 году, и с каждым годом его значимость все больше возрастает в гражданском сознании казахстанцев.

— Если мы посмотрим на историю происхождения в обществе праздников, то можно увидеть, что все тянется с древности. Они связаны, в первую очередь, с природой и календарем. Первые упоминания были зафиксированы у цивилизаций, которые были в эпоху бронзы и раннего железа. Это культы природы, солнца, огня,луны — здесь все связано с циклом нашей земли и деятельности людей. И распространялось это на многие народы. Поэтому четко говорить о том, что именно Наурыз принадлежит какой-либо цивилизации — нельзя, — говорит спикер.

Историк отмечает, что Наурыз соседствует с человечеством практически три тысячи лет и все это время олицетворял обновление, радость, смену времени года и начало чего-то нового.

— Наурыз связан с деятельностью людей. Да, в каждом обществе существовало определенное божество, которое символизировало культ солнца, огня, весны, земли. Все они были разные, но несли один смысл, — подчеркнул Айбек Шалгимбеков.

В качестве интересной традиции кочевого народа, спикер привел пример национальной игры кокпар, суть которой заключается в том, что всадники на конях борются за обезглавленную тушу козла, забирая ее у соперников и забивая «гол» в специальные ворота. По словам эксперта, козел ассоциируется с зимой, со смертью, именно туша и ее надо разодрать, чтобы ушла зима, и с ней все плохое. Поэтому всадниками были молодые джигиты, которые как символ ловкости, молодости, «рвут» с зимой и приглашают весну наступить быстрее.

— Еще одной ассоциацией является обряд очищения огнем. Сюда относится генеральная уборка по дому. Я помню, как мы в детстве вытаскиваликовры, вытряхивали, убирались, для того, чтобы дом был чистым. Весной любили «чистить» дом и славяне. Поэтому еще раз повторю — Наурыз имеет отношение ко всем народам, просто интерпретируется по-разному, — говорит Айбек Шалгимбеков.

Также он отмечает, что Наурыз не является исламским праздником. Это мнение ошибочное. А новый формат празднования Наурыза историк назвал хорошей идеей.

— Мы начинаем возрождать то, что было забыто когда-то. Конечно, празднование Наурыза с 14 марта будет являться подготовительным мероприятием. Это как Масленица, когда люди начинают организовывать первые встречи за неделю до основного праздника. Возрождение былых традиций говорит о многом. Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что в советский период многое забылось. Наурыз крепко прижился в восточной культуре. И многие исламские страны, несмотря на религиозный фундаментализм, Наурыз не исключили. Он сохраняется, и живет среди общества, — говорит спикер.

Он подчеркнул, что в целом праздники должны быть народными и объединять людей.

— Любой праздник несет в себе символ единения. У этого праздника будущее однозначно есть, то есть не будет так, что его забудут. Наурыз набирает силу. Сейчас студенты, школьники, да целые рабочие коллективы надевают камзолы, вписывают национальные элементы в обыденную одежду. А раньше стеснялись. Поэтому, несомненно, праздник только набирает обороты, — заключил Айбек Шалгимбеков.