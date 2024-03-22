Глава государства будет смотреть прямую трансляцию матча Греция - Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и сотни тысяч казахстанцев, сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает агентство Kazinform.

- Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы, - отметил Берик Уали.

Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00.45 по времени Астаны.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

В случае попадания на Евро-2024 сборная Казахстана, как и любая другая команда-участница финальной части этого турнира, сможет рассчитывать на солидные выплаты, если по итогам матчей плей-офф Лиги наций сможет пробиться на чемпионат.