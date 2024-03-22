РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:26, 21 Март 2024 | GMT +6

    Глава государства будет смотреть прямую трансляцию матча Греция - Казахстан

    матч Греция - Казахстан
    Фото: пресс-служба КФФ

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и сотни тысяч казахстанцев, сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает агентство Kazinform.

    - Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы, - отметил Берик Уали.

    Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00.45 по времени Астаны.

    Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

    Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

    В случае попадания на Евро-2024 сборная Казахстана, как и любая другая команда-участница финальной части этого турнира, сможет рассчитывать на солидные выплаты, если по итогам матчей плей-офф Лиги наций сможет пробиться на чемпионат.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ЕВРО-2024 Токаев Касым-Жомарт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!