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    14:14, 21 Март 2024 | GMT +6

    Евро-2024 по футболу: где смотреть матч Греция — Казахстан

    Евро-2024 по футболу: где смотреть матч Греция — Казахстан
    Фото: пресс-служба КФФ

    В ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в гостях проведет матч с командой Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Греция — Казахстан пройдет в Афинах, на стадионе «Айя-София». Прямая трансляция начнется в 00:35 по Астане. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Текстовая трансляция — по этой ссылке.

    Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

    Что касается последних матчей сборных Казахстана и Греции, то подопечные Магомеда Адиева на прошлой неделе в товарищеской встрече победили сборную Туркменистана (2:0), а греки не играли с ноября, когда завершили отбор на Евро-2024 ничьей с французами (2:2). 

    В случае попадания на Евро-2024 сборная Казахстана, как и любая другая команда-участница финальной части этого турнира сможет рассчитывать на солидные выплаты, если по итогам матчей плей-офф Лиги наций сможет пробиться на чемпионат. 

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Казахстан Сборная Казахстана Телевидение Греция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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