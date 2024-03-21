Евро-2024 по футболу: где смотреть матч Греция — Казахстан

В ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в гостях проведет матч с командой Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч Греция — Казахстан пройдет в Афинах, на стадионе «Айя-София». Прямая трансляция начнется в 00:35 по Астане. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Текстовая трансляция — по этой ссылке.

Победитель матча Греция — Казахстан выйдет в финал плей-офф Лиги наций, где его соперником будет победитель противостояния Грузия — Люксембург. Победитель финала получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу.

Что касается последних матчей сборных Казахстана и Греции, то подопечные Магомеда Адиева на прошлой неделе в товарищеской встрече победили сборную Туркменистана (2:0), а греки не играли с ноября, когда завершили отбор на Евро-2024 ничьей с французами (2:2).

В случае попадания на Евро-2024 сборная Казахстана, как и любая другая команда-участница финальной части этого турнира сможет рассчитывать на солидные выплаты, если по итогам матчей плей-офф Лиги наций сможет пробиться на чемпионат.