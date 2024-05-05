Одной из актуальных тем в Казахстане по-прежнему остаются небывалые паводки. Вода все еще неохотно освобождает завоеванные территории. И если в северных регионах уже озаботились устранением последствий наводнения, то на западе — паводки еще в разгаре. Подробности — в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

Ежедневно Министерство по ЧС информирует о ситуации с паводками в стране. По данным на 4-е мая, в Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Жайык (Урал) вблизи села Тайпак Акжайыкского района Западно-Казахстанской области превысил опасную отметку (850 см). На других гидропостах уровень воды снижается.

В Северо-Казахстанской области паводковая обстановка остается стабильно сложной. Однако новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается. Вода уходит медленно. Там, где она освободила территории, проводят оценку ущерба, люди постепенно возвращаются в свои дома. Для тех, чье жилье не подлежит восстановлению, в Петропавловске строят дома и приобретают квартиры.

Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области. Здесь планируют построить 178 новых домов. Первые пять домов для пострадавших от паводка приобрели в Айтекебийском районе этой же области. Им купили готовое жилье в селах Темирбека Жургенова и в Айке.

Начали получать жилье пострадавшие от паводков в Карагандинской области.

В Атырауской области глава региона Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели.

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева сообщила, что около 1 миллиарда кубометров паводковой воды направлено в Каспийское море, для этого филиалом Казводхоза Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Ведомство успело перевести 30 млн кубометров воды, пришедшей из России, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Туда вода не поступала последние 20 лет. Началась работа по отправке воды в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

Паводки не успели завершиться, как регионы готовятся к другой природной ЧС — лесным пожарам. В этом году синоптики прогнозируют жаркое лето. Подготовка к пожароопасному периоду идет полным ходом. Однако не везде успешно. Например, в Павлодарской области лесоохранные учреждения не готовы к пожароопасному сезону: не хватает лесопожарных станций, нет раций, большая часть техники устарела, людей принимают на работу только на сезон.

На прошлой неделе Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда при Минэкологии. В Правительстве полагают, что это позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров. Противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций.

Создана в стране Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология». Планируется, что она проведет полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин. В результате чего должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс. Наряду с этим «Казгидрогеология» займется комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.

Появилась в стране авиационная база Национальной гвардии. В церемонии открытия принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Авиабаза расположена рядом с аэропортом Астаны. Это позволит своевременно доставлять персонал и технику, обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

В шахте имени Костенко в Караганде — очередное ЧП. Произошло задымление на 4-м конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты. Более 180 горняков вышли на поверхность. Обошлось без жертв и пострадавших.

До сих пор внимание казахстанцев приковано к судебному процессу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой. На прошлой неделе проходили прения сторон. Экс-министр попросил прощения у брата и родителей погибшей, сказал, что глубоко расстраивается и не планировал убийство девушки. Выступил и второй подсудимый по делу, родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления. Подсудимый заявил, что не согласен с обвинением. Заседание по делу Бишимбаева продолжится 6-го мая.

В Узункольском районном суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении врио руководителя молодежного ресурсного центра. Девушке назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с применением условного срока. В августе прошлого года 9-летняя девочка взялась двумя руками за открытую токопроводящую часть сцены и получила смертельное поражение электрическим током. По материалам дела стало известно, что подсудимая, организовывая мероприятие, не приняла никаких мер по надлежащему обеспечению его безопасности.

На прошлой неделе стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в рамках уголовного дела, заведенного в отношении него по статье о превышении должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года. Его арестовали на два месяца.

Не обошлось без трагических случаев. В школе села Кумжота Байзакского района Жамбылской области погиб ученик 8-го класса. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — несовершеннолетний — водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Самой обсуждаемой отставкой прошлой недели была отставка министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Эту должность он занимал с 2020-го года.

Между тем депутаты Сената одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации». Поправки вносятся в девять кодексов, в том числе Гражданский, Земельный, Лесной, Экологический, Предпринимательский: «О браке (супружестве) и семье», «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», «О недрах и недропользовании» и «О здоровье народа и системе здравоохранения» — и 29 законов РК. Подробнее здесь.