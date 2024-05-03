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    18:12, 02 Май 2024 | GMT +6

    Экс-главу МВД РК Тургумбаева арестовали на два месяца

    тургумбаев
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    Иная информация не подлежит разглашению в порядке ст. 201 УПК РК.

    Напомним, ранее Генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева. Сообщалось, что 20 марта он уже допрашивался органами прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела.

    Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в феврале 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Ерлан Тургумбаев Задержания
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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