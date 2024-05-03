Экс-главу МВД РК Тургумбаева арестовали на два месяца

Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

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Напомним, ранее Генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева. Сообщалось, что 20 марта он уже допрашивался органами прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в феврале 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).