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    08:28, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Задержан экс-глава МВД Ерлан Тургумбаев

    тургумбаев
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как подтверждают источники, накануне был задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает агентство Kazinform. 

    Тургумбаев задержан в рамках уголовного дела, заведенного в отношении него по статье - превышение должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года.

    20 марта он уже допрашивался органами прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела.

    Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в февраля 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

    Теги:
    МВД РК ШОС Январские события Ерлан Тургумбаев Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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