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    09:47, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева

    Ерлан Тургумбаев
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Задержание бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева подтвердили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Генпрокуратурой РК продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

    — 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З., — говорится в сообщении.

    Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Ранее сообщалось, что 20 марта он уже допрашивался органами прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела.

    Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в феврале 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

    Теги:
    МВД РК ШОС Закон и право Прокуратура Январские события Ерлан Тургумбаев Задержания
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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