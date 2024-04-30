Генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева

Задержание бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева подтвердили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Генпрокуратурой РК продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

— 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З., — говорится в сообщении.

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что 20 марта он уже допрашивался органами прокуратуры. После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в феврале 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).