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    18:20, 02 Май 2024 | GMT +6

    Около 1 миллиарда кубометров паводковой воды направлено в Каспий

    Каспий
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Около 1 миллиарда кубометров воды направлено в Каспийское море, для этого филиалом Казводхоза Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Об этом сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты Казводхоза провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий. 

    Специалисты также продолжают направлять воду в озеро Балхаш, объемы которого пополнились около 2,5 млрд кубометрами воды из Капшагайского водохранилища. 

    Также ведомство успело перевести 30 млн кубометров воды, пришедшей из России, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Туда вода не поступала последние 20 лет. 

    Кроме того, началась работа по отправке воды в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием. 

    В то же время наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области. По словам Молдир Абдуалиевой, этого удалось добиться благодаря невиданным ранее объемам сброса паводковых вод из Кенгирского водохранилища области Улытау. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Каспийское море Вода Водохранилище Паводки в Казахстане
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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