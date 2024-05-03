Около 1 миллиарда кубометров паводковой воды направлено в Каспий

Около 1 миллиарда кубометров воды направлено в Каспийское море, для этого филиалом Казводхоза Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Об этом сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты Казводхоза провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.

Специалисты также продолжают направлять воду в озеро Балхаш, объемы которого пополнились около 2,5 млрд кубометрами воды из Капшагайского водохранилища.

Также ведомство успело перевести 30 млн кубометров воды, пришедшей из России, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Туда вода не поступала последние 20 лет.

Кроме того, началась работа по отправке воды в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

В то же время наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области. По словам Молдир Абдуалиевой, этого удалось добиться благодаря невиданным ранее объемам сброса паводковых вод из Кенгирского водохранилища области Улытау.



