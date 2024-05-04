Первые семь квартир уже получили пострадавшие от паводка в Петропавловске

В Петропавловске для пострадавших от паводка горожан приобрели первые семь квартир. Новоселов посетил аким области Гауез Нурмухамбетов и министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в социальной сети глава региона рассказал о Валерии и Людмиле Беленко, которые до наводнения жили в микрорайоне Косогор.

Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov

— С министром труда и социальной защиты населения Светланой Жакуповой посетили квартиру семьи Беленко и поздравили с новосельем. Надо подчеркнуть, жилье пострадавшие выбирают сами. Приобретение квартир будет проходить по мере проведения оценки и заключения комиссии о том, что дом не подлежит восстановлению, — написал Гауез Нурмухамбетов.

Недавно аким области сообщал, что в Петропавловске построят 500 домов в микрорайоне «Солнечный-2» для тех людей, чье жилье разрушила стихия.