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    16:32, 04 Май 2024 | GMT +6

    Первые семь квартир уже получили пострадавшие от паводка в Петропавловске

    получили квартиру после паводка в Петропавловске
    Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov

    В Петропавловске для пострадавших от паводка горожан приобрели первые семь квартир. Новоселов посетил аким области Гауез Нурмухамбетов и министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в социальной сети глава региона рассказал о Валерии и Людмиле Беленко, которые до наводнения жили в микрорайоне Косогор.

    получили квартиру после паводка в СКО
    Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov

    — С министром труда и социальной защиты населения Светланой Жакуповой посетили квартиру семьи Беленко и поздравили с новосельем. Надо подчеркнуть, жилье пострадавшие выбирают сами. Приобретение квартир будет проходить по мере проведения оценки и заключения комиссии о том, что дом не подлежит восстановлению, — написал Гауез Нурмухамбетов.

    Недавно аким области сообщал, что в Петропавловске построят 500 домов в микрорайоне «Солнечный-2» для тех людей, чье жилье разрушила стихия. 

    дома пострадавшим от паводков в Петропавловске
    Фото: instagram.com/gaueznurmukhambetov

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пострадавшие Строительство Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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