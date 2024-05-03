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    19:53, 02 Май 2024 | GMT +6

    500 домов построят для пострадавших от паводка в Петропавловске

    500 домов построят для пострадавших от паводка в Петропавловске
    Фото: скрин из видео Instagram/gaueznurmukhambetov

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил о строительстве в Петропавловске 500 домов для горожан, пострадавших от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что большая стройка идет в микрорайоне Солнечный-2. Там 10 местных строительных компаний на средства фонда «Қазақстан халқына» возведут 100 жилых домов. АО «Kaspi» планирует возведение еще 300 домов, корпорация «Kazakhmys» - 100.

    - Проинспектировал строительство жилья для пострадавших. Всего в новом микрорайоне будет построено 500 домов для пострадавших от паводка. Это огромный объем работы, все работы нужно завершить до наступления холодов, чтобы люди обрели собственное жилье, - проинформировал Г.Нурмухамбетов. 

    В поселках Кожевенный, Подгора и Тепличное аким области встретился с пострадавшими от паводка. В микрорайонах начали очистку территории закрепленные районы. Бригады и техника приступают в восстановительно-ремонтным работам.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Компенсация Акимат Жилье Паводки в Казахстане
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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