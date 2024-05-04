Дело Бишимбаева: Байжанов произнес последнее слово

В столичном суде на прениях выступил второй подсудимый по делу Куандыка Бишимбаева, его родственник Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимый не согласен с обвинением, об этом он рассказал в своей речи.

— Если бы я действительно вместе с Бишимбаевым планировал вынести тело Салтанат, как утверждает потерпевшая сторона и сторона обвинения, то почему тогда я этого не сделал? Если следовать их логике, то получается, что я будто бы целый день готовился к тому, чтобы вынести тело, но тогда почему я отказался от этой идеи именно вечером? Когда, казалось бы, настало самое удобное время, тем более впереди была целая ночь. В ресторане не было посторонних. Это не было сделано, только потому что я не планировал это делать. Я даже не знал, что она была мертва. После 10 утра я не видел Бишимбаева и не заходил в вип-кабинку, где он мог находиться. Я не разговаривал и не переписывался с Бишимбаевым до послеобеденного времени, — отметил Бахытжан Байжанов.

По его мнению, улики, о которых говорили на протяжении судебного следствия, могли быть просто не замечены сотрудниками правоохранительных органов.

— Меня обвиняют в том, что я якобы помогал скрыть следы преступления, а именно вынес рубашку и флакон нашатырного спирта. Почему все так уверены, что я эти вещи вынес? Это только предположение, основанное на том, что их нигде не нашли, но ведь на самом деле их могли не найти, потому что не везде искали. Четыре раза проверяли место происшествия, один раз машину Бишимбаева, три раза только одну и ту же вип-кабинку, а другие места в ресторане, такие как кухня или другие комнаты даже не проверяли. Может быть рубашка и флакон все еще где-то там в местах, которые не осмотрели. И почему еще думают, что я должен был их убрать? — сказал подсудимый.

Ранее на прениях выступил бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой.

Также мнение выразили прокурор Айжан Аймаганова, адвокаты стороны потерпевших, защитник Бишимбаева Лейла Рамазанова, адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.