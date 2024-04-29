Новые обвинения: прения сторон по делу Бишимбаева снова отложили

Судья Айжан Кульбаева удовлетворила ходатайство гособвинителя Саяхата Нурбекова о возобновлении судебного следствия в части обвинений в отношении Бахытжана Байжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается заседание по обвинению Куандыка Бишимбаева и его родственника Бауыржана Байжанова.

Прокуратура инкриминирует Байжанову укрывательство и недонесение о совершенном особо тяжком преступлении.

– Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК, то есть о недонесении о преступлении, и продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления», – сообщил прокурор Саяхат Нурбеков.

Сторона защиты Байжанова попросила суд дать время для подготовки.

– Согласно статье 355 Уголовно-процессуального кодекса РК, если составляется обвинительный акт, то судебное разбирательство не может быть начато ранее трех суток со дня вручения копии обвинительного акта. По этой причине судебное заседание откладывается для вручения Байжанову, его защитникам и остальным участникам процесса новой формулировки обвинения, – сказала судья в зале заседания.

Главное судебное разбирательство откладывается на 10:00 утра 2 мая.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям п. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбека Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.