Суд над Бишимбаевым: СМИ вернули в зал заседания

Представителей СМИ вернули в зал заседания, где проходит судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прежде чем вынести решение о возврате СМИ в зал заседания, судья Айжан Кульбаева обратилась ко всем сторонам процесса. Стороны потерпевшего и обвинения не возражали вернуть журналистов в суд, сторона защиты Бишимбаева была против.

— Учитывая, что у нас процесс ведется в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, закрепленного в статье 29 Уголовно-процессуального кодекса и в целях справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда, — заявила Айжан Кульбаева на заседании суда.

Она напомнила представителям СМИ о недопустимости фото- и видеосъемки присяжных, а также об ответственности за подобное правонарушение.

Напомним, в столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева. Суд проходит с участием присяжных заседателей.



Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса «Истязание», п. 5 ч. 2 статьи 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 2 статьи 14 «Рецидив особо тяжкого преступления».

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).