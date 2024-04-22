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    12:45, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Суд над Бишимбаевым: СМИ вернули в зал заседания

    Бишимбаев
    Фото: Kazinform

    Представителей СМИ вернули в зал заседания, где проходит судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прежде чем вынести решение о возврате СМИ в зал заседания, судья Айжан Кульбаева обратилась ко всем сторонам процесса. Стороны потерпевшего и обвинения не возражали вернуть журналистов в суд, сторона защиты Бишимбаева была против. 

    — Учитывая, что у нас процесс ведется в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, закрепленного в статье 29 Уголовно-процессуального кодекса и в целях справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда, — заявила Айжан Кульбаева на заседании суда.

    Она напомнила представителям СМИ о недопустимости фото- и видеосъемки присяжных, а также об ответственности за подобное правонарушение.

    Напомним, в столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева. Суд проходит с участием присяжных заседателей.

    Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса «Истязание», п. 5 ч. 2 статьи 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 2 статьи 14 «Рецидив особо тяжкого преступления».

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Закон и право Суды Суд присяжных Астана Убийство Дело Бишимбаева
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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