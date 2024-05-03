Я глубоко раскаиваюсь: Куандык Бишимбаев выступил в суде

В столичном суде на прениях выступил бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимый заявил, что с первого судебного заседания он признавал свою вину в смерти жены.

- Вчера меня назвали человеком без сердца, человеком, который не раскаивается и не чувствует эту боль, или говорят, что я очерняю Салтанат постоянно. Действительно, я виноват в том, что произошло. Вы видели на видео, что сразу после задержания я сказал, что виноват в том, что произошло. Но я никак не ожидал, что буквально через два дня без каких-либо объяснений или вообще каких-то обоснований мне предъявят самое суровое, наверное, обвинение, которое может быть, что я умышленно задумал, спланировал с особой жестокостью убить человека, которого я люблю, любил, Салтанат, свою супругу. Я просто не знал как реагировать в тот момент. Я просто был в эмоциональном раздрае, не мог осознать и принять то, что произошло. Я глубоко раскаиваюсь. Каждый день я прошу всевышнего простить меня. Осознанно или неосознанно все произошло так, как произошло, - сказал Бишимбаев.

Экс-министр попросил прощения у брата и родителей Салтанат Нукеновой.

- Действительно, у меня такая жизнь. Я тоже когда-то терял дочь. В очень молодом возрасте. В 23 года у меня была дочь. Ей было два года, она скончалась от болезни. Понятно, что это невозможно сравнить. Я никогда бы не хотел кому-либо в жизни причинить умышленную смерть. Но у нас так в жизни произошло, - сказал подсудимый.

Ранее в судебных прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, адвокаты стороны потерпевших, защитник Бишимбаева Лейла Рамазанова, адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.