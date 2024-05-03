Бишимбаев причастен к причинению смерти Нукеновой и свою вину в этом не отрицает - адвокат защиты

Адвокат экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов, выступая на судебных прениях, обратился к присяжным заседателям, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Защита Бишимбаева не собирается полностью оправдывать его и все действия, которые он совершил. Мы лишь только частично будем говорить о его вине. Мы просто просим судить его за те действия, которые он действительно совершил. Бишимбаев причастен к причинению смерти Нукеновой и свою вину в этом не отрицает. Тогда ради чего мы здесь все собрались? Мы собрались, чтобы ответить на главный вопрос: Нукенова умерла из-за того, что он хотел ее убить или из-за того, что он хотел ее побить, но не рассчитал свою силу? — сказал защитник.

Ранее в судебных прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, адвокаты стороны потерпевших и защитник Бишимбаева Лейла Рамазанова.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.