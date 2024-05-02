Салтанат уже понимала, что Бишимбаев ее убьет: адвокат Нукеновых выступила в суде

Адвокат стороны потерпевших, семьи Нукеновых Жанна Уразбахова выступила в прениях в столичном суде по делу об убийстве, в котором обвиняют экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства Kaiznform.

Адвокат напомнила участникам суда содержание видеофайлов, которые ранее демонстрировал прокурор и те, что были обнаружены в телефоне Бишимбаева.

— Это был ноябрь. Очень холодная погода. Салтанат говорит «Я замерзла, давай зайдем в машину». Но Бишимбаев остается бесчеловечным, циничным и жестоким к Салтанат, и говорит «нет, отвечай» вновь и вновь. На всех видеофайлах он задает один и тот же вопрос, просто истязая ее. Он глумился над ней. Она была голой и беззащитной. Он порвал на ней всю одежду и глумился над ней всю ночь и все утро, — сказала Жанна Уразбахова.

Она отметила, что согласно видеофайлам, в 8:24 утра Салтанат садится в машину, держа в руках свою одежду. Но позже выходит из машины уже без вещей.

— Доступа к этой машине ни у кого, кроме Байжанова, не было, а данная одежда ни в машине, ни в вип-комнате не была обнаружена. Поэтому все утверждения Байжанова о том, что он ничего не знал и не прятал, а лишь выполнял команду своего старшего брата из уважения, боясь потерять работу, — на самом деле ложь. Он отправляет фото пакета подсудимому и говорит: «Вот это?». И в данном пакете, по-нашему мнению, была одежда, которую он унес. Он забрал телефон и окровавленную одежду Салтанат. На одном из видеофайлов Салтанат держит белую рубашку, что полностью в крови и говорит: «Это будет уликой». На тот момент она уже понимала, что скорее всего Бишимбаев ее убьет, — заявила адвокат.

Жанна Уразбахова также подчеркнула, что впоследствии этой одежды так и не было найдено.

— Мы считаем, что стороной обвинения в суде было доказано, что Байжанов укрывал Бишимбаева, — добавила она.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.