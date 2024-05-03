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    10:44, 03 Май 2024 | GMT +6

    Защитник Бишимбаева выступила на прениях в суде

    Дело Бишимбаева
    Фото: Верховный суд

    В столичном суде продолжаются судебные прения по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой. Первой слово предоставили защитнику Лейле Рамазановой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Адвокат защиты показала участникам суда ранее исследованные скриншоты и частично сохранившиеся записи с телефона Салтанат Нукеновой. По ее словам, эти сообщения доказывают, что Бишимбаев не запрещал своей жене работать, как это ранее было заявлено в суде.

    — По записям видно, что, как минимум, Салтанат осуществляла с 27 октября свою астрологическую деятельность. 17 октября консультировала клиента. 6 ноября провела также консультацию с Маликой. Далее объявления Нукеновой гласят о том, что она все-таки осуществляла свою деятельность. И разумеется при таких обстоятельствах никто ей ничего не запрещал, — утверждает Лейла Рамазанова.

    Защитник напомнила суду о показаниях ассистента Салтанат по астрологии Анар Тасовой, в которых та заявила, что 29 апреля Нукенова разместила объявления для своих клиентов. 

    — Там были записи и указан адрес, где она осуществляла прием клиентов. Это было в ресторане BAU. 30 мая Салтанат, пребывая в хорошем настроении, также написала объявление о своей трудовой деятельности, рассказала про их счастливый брак с Куандыком, и сообщила, что к астрологии относится не так рьяно, так как точно знает, что может корректировать свою жизнь сама или они сами, — добавила адвокат.

    Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

    Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

    В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

    В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Астана Салтанат Нукенова Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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