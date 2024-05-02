Дело Бишимбаева: прокурор озвучила позицию обвинения

В столичном суде начались прения сторон по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Первой с речью выступила прокурор Айжан Айманова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку, — заявила гособвинитель.

По ее словам, вся версия Бишимбаева о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат.

— Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе, постоянно и его бдительность просто притупилась, он забыл. Все заметили реакцию Бишимбаева в момент, когда были обнаружены данные видео. Он от недоумения схватился за голову и начал говорить, что это монтаж. Но после, воспользовавшись 10- минутным перерывом, поняв, что подтверждение того, что это видео делал он, это дело времени, он признал, что видео снимал сам, — сказала А. Айманова.

Прокурор отметила, что на более 20 видео в период с 6:43 до 8:24 утра, почти 2 часа экс-министр, движимый ревностью, избивает и мучает Салтанат.

— Бишимбаев — высокообразованный человек, проходивший обучение за рубежом, родившийся в благополучной семье, бывший министр экономики, лицо нашей страны. Он не просто не заслуживает снисходительного отношения, а вдвойне должен ответить за свои действия, — добавила прокурор.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5, ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Ранее департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения, будут привлечены к ответственности. Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.