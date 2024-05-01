Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане

В рамках реализации Послания Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года создана Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология». Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Планируется, что новая служба проведет полную инвентаризацию месторождений и участков подземных вод, а также водозаборных гидрогеологических скважин. В результате чего должна быть сформирована обширная база данных, охватывающая более чем 4300 разведанных месторождений и участков подземных вод, эксплуатационные запасы которых включены в государственный баланс.

Наряду с этим «Казгидрогеология» займется комплексной цифровизацией гидрогеологической отрасли с внедрением автоматизированной системы мониторинга подземных вод.

В рамках деятельности новой службы планируется также осуществить поисково-разведочные работы для увеличения объемов располагаемых подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. При этом на постоянной основе будет проводиться работа по обеспечению населения и отраслей экономики подземной водой, в том числе для целей орошения.

Еще среди планов – лицензировать деятельность по поиску, разведке подземных вод и бурению гидрогеологических скважин, а также провести практические работы по использованию геотермальных ресурсов подземных вод (альтернативный источник энергии) для нужд теплоэнергетики, тепличных и рыбоводческих хозяйств.

Обозначенные меры позволят эффективно решать управленческие задачи в области водохозяйственной деятельности на всех уровнях.