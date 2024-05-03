РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:12, 02 Май 2024 | GMT +6

    Школьник погиб в уличном туалете в Жамбылской области

    полиция
    Фото: Рolisia.kz

    В школе села Кумжота Байзакского района  Жамбылской области произошла трагедия, погиб ученик 8-го класса этой школы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. 


    — Подозреваемый — несовершеннолетний - водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — уточнили в правоохранительном ведомстве.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Полиция Жамбылская область Убийство Происшествия школа
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!