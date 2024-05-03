Школьник погиб в уличном туалете в Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.



— Подозреваемый — несовершеннолетний - водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — уточнили в правоохранительном ведомстве.