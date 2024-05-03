23:12, 02 Май 2024 | GMT +6
Школьник погиб в уличном туалете в Жамбылской области
В школе села Кумжота Байзакского района Жамбылской области произошла трагедия, погиб ученик 8-го класса этой школы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.
— Подозреваемый — несовершеннолетний - водворен в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — уточнили в правоохранительном ведомстве.