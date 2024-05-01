В Карагандинской области пострадавшие от паводков начали получать жилье

В селе Красная поляна Шетского района Карагандинской области подтопило 7 домов, 3 из них эксперты признали аварийными. Сейчас владельцам купили новое жилье. Об этом сообщила корреспондент телеканала «Хабар» Марина Золотарёва в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз», передает агентство Kazinform.

Семья Акмарал и Серика Мусиных живет в селе Красная поляна почти 20 лет. Глава семьи трудится на железной дороге. Супруга работает в местном доме культуры. Семейная пара воспитывает 5 детей. Сейчас семья обживает четырехкомнатный дом, который власти им выделили взамен аварийного.

— Сами выбрали этот дом. Огромный дом, хороший. Территория тоже. Комнаты большие, у каждого ребенка есть своя комната: две детские и спальные, огромный зал. Нам дали 369 тыс. матпомощь, за имущество — 901 тыс., также продукты, телевизор, — рассказала Акмарал Мусина.

В целом, в Шетском районе подтопило 4 села от разлива реки Шерубай-Нура. Сейчас порядка 50 семей восстанавливают свои дома. На ремонт из бюджета выделено более 47 млн тенге. 6 домов восстановлению не подлежат. В селе Дерипсал для хозяев отстроят дом заново, а семьям из сел Аксу и Красная поляна уже предоставили новое жилье.

Также все сельчане получили единовременные выплаты в размере порядка 370 тыс. тенге и компенсацию за испорченное имущество. Кроме того, сельчане потеряли почти 90 голов скота, тут на помощь пришли местные фермеры, передали владельцам живой скот взамен павших животных.

В ходе телемарафона пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев рассказал о том, что мерами поддержки пострадавшим от паводков охвачено 15 тыс. человек. В частности в регионах, где объявлен режим ЧС, автоматически назначена адресная социальная помощь свыше 5 тысячам семей без их обращения в госорганы.

— Также продлены сроки переосвидетельствования для свыше 2 тысяч лиц с инвалидностью. В целом, этой мерой будет охвачено более 4 тысяч человек, в том числе и дети. Выплаты и пособия по инвалидности будут осуществляться по ранее установленным группам. Кроме того, в период действия ЧС заработная плата порядка 8 тысяч безработных лиц, трудоустроенных на субсидированные рабочие места, будет выплачиваться Центрами трудовой мобильности без требования сведений от работодателей. Заемщикам по программе молодежного микрокредитования будет предоставлена отсрочка платежей по микрокредитам. И совместно с МЦРИАП реализован функционал подачи заявлений через мобильные приложения электронного правительства для возмещения ущерба, причиненного в результате паводков, — сообщил он.

В свою очередь, депутат Мажилиса Юлия Кучинская отметила, что у многих казахстанцев, чьи дома были затоплены из-за паводков, отсутствуют документы на право собственности.