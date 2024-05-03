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    13:51, 03 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК

    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК
    Фото: Акорда

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, передает агентство Kazinform.

    В ходе мероприятия Главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.

    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК
    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы. Как доложил заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК
    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК

    Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

    Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

    Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК
    Теги:
    Авиация Нацгвардия Токаев Касым-Жомарт Астана Аэропорт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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