Глава государства осмотрел объекты авиабазы Нацгвардии РК

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, передает агентство Kazinform.

В ходе мероприятия Главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы. Как доложил заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.