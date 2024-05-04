Сергеевское водохранилище заполнено на 121%, перелив через гребень плотины составляет 1 метр 20 см, снижение за сутки составило 6 см. В пределах области на всем протяжении реки Есиль и на ее притоках наблюдается значительное снижение уровня воды. Об этом на брифинге в СЦК рассказал пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки понизился на 25 см, Новоникольское — уменьшился на 23 см. То есть пик паводка второй волны там уже пройден. Он прошел в г. Петропавловске, где отмечено понижение на 23 см за сутки. Новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается, — сказал Евгений Журавлев на площадке в СЦК.

По его словам, с начала паводка в СКО были подтоплены 3 898 домов, сейчас вода ушла из 1 220 домов. Подтопленными остаются по области 2 678 домов, подтопленных придомовых территорий — 626 (было 1 116).

— Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3 596 детей. На данный момент вернулись домой 5 567 человек, из них 2 030 детей. Остаются эвакуированными 8 821 человек, из них 1 566 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент пребывают 867 человек (из них 159 детей). Находятся у родственников 7 854 человека (1 407 — дети). 3 216 голов скота остаются в безопасных местах, — добавил пресс-секретарь ДЧС СКО.

Он отметил, что эвакуированные из населенных пунктов вблизи реки Есиль размещены в 11 пунктах временного размещения населения в областном центре и районах, из них пятеро — в Петропавловске, шестеро — в районах. С ними работают медики и психологи. В том числе эвакопункты посещают медики и психологи подразделений МЧС центров медицины катастроф и департаментов по ЧС из числа группировок.

В ходе брифинга стало известно, что сейчас на противопаводковых мероприятиях в области задействованы 390 человек личного состава, 58 ед. техники, 15 мотопомп, 16 плавательных средств из числа спасателей ДЧС СКО и МЧС из Астаны, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской областей и области Улытау.

Они совместно с сотрудниками полиции патрулируют подтопленные населенные пункты, мониторят уровень воды в них, занимаются экстренной перевозкой тяжелобольных людей, укреплением защитных обвалований. Круглосуточно работают противопаводковые штабы в Петропавловске и районах СКО.