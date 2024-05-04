РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 04 Май 2024 | GMT +6

    Службу охраны и защиты лесного фонда создали в Казахстане

    пожар лес
    Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда, передает агентство Kazinform.

    — Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров. Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций. Ожидается, что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров, — говорится в сообщении.

    На сегодня в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование институтов жизнеобеспечения страны. В их числе: Противопожарная служба, Медицинская служба, Служба химической защиты, Инженерная служба, Служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и так далее. 

    Теги:
    Лесхоз Правительство РК Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!