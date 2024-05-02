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    11:52, 02 Май 2024 | GMT +6

    Детям при рождении будет присваиваться ИИН в Казахстане

    цифровизация
    Фото: freepik.com

    Депутаты Сената одобрили законопрект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект инициирован депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан и направлен на дальнейшее развитие рынка связи, цифровизации и улучшение инвестиционного климата Республики Казахстан.

    Поправки вносятся в девять кодексов, в том числе Гражданский, Земельный, Лесной, Экологический, Предпринимательский: «О браке (супружестве) и семье», «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», «О недрах и недропользовании» и «О здоровье народа и системе здравоохранения», — а также в 29 законов Республики Казахстан.

    Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в части:

    • обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;
    • определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;
    • субсидирования услуг связи по возмещению части расходов при цифровизации на сельскохозяйственных и промышленных объектах;
    • присвоения индивидуальных идентификационных номеров сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных;
    • установления дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью;
    • закрепления правового статуса и функций Антифрод-центра для обмена данными по платежным трансакциям с признаками мошенничества и другим.

    В соответствии с законопроектом для улучшения системы оповещения при чрезвычайных ситуациях вводится понятие «технология широковещательной передачи сообщений» для оперативной и мгновенной рассылки коротких сообщений.

    Предусматривается получение информации о нарушениях законодательства в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения посредством системы космического мониторинга, что необходимо для контроля за соблюдением недропользователями условий контрактов.

    Внедряется автоматизированная информационная система и автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для совершенствования государственного контроля и исключения коррупционных рисков. Законопроектом устанавливается требование к Заказчику строительства по проведению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и предоставлению для операторов связи отдельного помещения с системой управления микроклиматом.

    В целях ускорения строительства необходимой инфраструктуры за акиматами закрепляется компетенция по предоставлению места с подведенным электроснабжением для строительства операторами сотовой или спутниковой связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи по заявлению. Акиматам области, города республиканского значения, столицы предоставляется компетенция по инвентаризации сетей телекоммуникаций и кабельной канализации за счет бюджетных средств.

    С целью борьбы с мошенничеством предусматриваются:

    • закрепление функций Антифрод-центра;
    • компетенции Национального банка на принятие нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия Антифрод-центра с лицами, участвующими в деятельности Антифрод-центра;
    • приостановление/блокирование платежей и переводов, подпадающих под признаки мошеннических операций, участниками финансового рынка;
    • закрепление понятия «платежная транзакция с признаками мошенничества», критерии определения мошеннических операций, механизм по приостановлению подозрительных операций с уведомлением Министерства внутренних дел через Антифрод-центр.
    Теги:
    Сенат Казахстан Цифровой Казахстан Дети Законопроекты ИИН Депутаты Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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