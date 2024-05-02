Детям при рождении будет присваиваться ИИН в Казахстане

Депутаты Сената одобрили законопрект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект инициирован депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан и направлен на дальнейшее развитие рынка связи, цифровизации и улучшение инвестиционного климата Республики Казахстан.

Поправки вносятся в девять кодексов, в том числе Гражданский, Земельный, Лесной, Экологический, Предпринимательский: «О браке (супружестве) и семье», «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», «О недрах и недропользовании» и «О здоровье народа и системе здравоохранения», — а также в 29 законов Республики Казахстан.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в части:

обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;

определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;

субсидирования услуг связи по возмещению части расходов при цифровизации на сельскохозяйственных и промышленных объектах;

присвоения индивидуальных идентификационных номеров сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных;

установления дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью;

закрепления правового статуса и функций Антифрод-центра для обмена данными по платежным трансакциям с признаками мошенничества и другим.

В соответствии с законопроектом для улучшения системы оповещения при чрезвычайных ситуациях вводится понятие «технология широковещательной передачи сообщений» для оперативной и мгновенной рассылки коротких сообщений.

Предусматривается получение информации о нарушениях законодательства в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения посредством системы космического мониторинга, что необходимо для контроля за соблюдением недропользователями условий контрактов.

Внедряется автоматизированная информационная система и автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для совершенствования государственного контроля и исключения коррупционных рисков. Законопроектом устанавливается требование к Заказчику строительства по проведению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и предоставлению для операторов связи отдельного помещения с системой управления микроклиматом.

В целях ускорения строительства необходимой инфраструктуры за акиматами закрепляется компетенция по предоставлению места с подведенным электроснабжением для строительства операторами сотовой или спутниковой связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи по заявлению. Акиматам области, города республиканского значения, столицы предоставляется компетенция по инвентаризации сетей телекоммуникаций и кабельной канализации за счет бюджетных средств.

С целью борьбы с мошенничеством предусматриваются: