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    13:35, 04 Май 2024 | GMT +6

    Вблизи села Тайпак в ЗКО уровень воды в реке Жайык превысил опасную отметку

    Жайық
    Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

    Уровень воды в реке Жайык (Урал) вблизи села Тайпак Акжайыкского района Западно-Казахстанской области превысил опасную отметку (850 см), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в филиале в ЗКО РГП «Казгидромет», по данным на 08:00 4 мая уровень воды в реке за сутки поднялся на 52 сантиметра и достиг 857 сантиметров.

    На других гидропостах по реке Жайык в ЗКО уровень воды снижается. Уровень воды в Кушумском канале в Байтерекском районе достиг 779 сантиметров (–34, опасная отметка 800 сантиметров).

    По словам акима Акжайыкского района Мурата Сердалина, поскольку село Тайпак расположено на возвышенности, опасности затопления нет.

    — Хотя вблизи села Тайпак уровень воды ежедневно растет на 50 сантиметров, ситуация стабильная. В пойме реки вблизи сел Базаршолан, Алмалы, Сарытогай появилась вода, она разливается в сторону Атырау, — сказал М.Сердалин.

    Директор ГКП «Жайыктехсервис» Тимур Мырзагалиев сообщил, что в связи с затоплением водяных скважин, расположенных по берегам реки, в сельские округа доставляется питьевая вода.

    Напомним, ранее сообщалось, что в городе Уральске уровень воды в реке Жайык снижается.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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