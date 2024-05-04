Вблизи села Тайпак в ЗКО уровень воды в реке Жайык превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Жайык (Урал) вблизи села Тайпак Акжайыкского района Западно-Казахстанской области превысил опасную отметку (850 см), передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в филиале в ЗКО РГП «Казгидромет», по данным на 08:00 4 мая уровень воды в реке за сутки поднялся на 52 сантиметра и достиг 857 сантиметров.

На других гидропостах по реке Жайык в ЗКО уровень воды снижается. Уровень воды в Кушумском канале в Байтерекском районе достиг 779 сантиметров (–34, опасная отметка 800 сантиметров).

По словам акима Акжайыкского района Мурата Сердалина, поскольку село Тайпак расположено на возвышенности, опасности затопления нет.

— Хотя вблизи села Тайпак уровень воды ежедневно растет на 50 сантиметров, ситуация стабильная. В пойме реки вблизи сел Базаршолан, Алмалы, Сарытогай появилась вода, она разливается в сторону Атырау, — сказал М.Сердалин.

Директор ГКП «Жайыктехсервис» Тимур Мырзагалиев сообщил, что в связи с затоплением водяных скважин, расположенных по берегам реки, в сельские округа доставляется питьевая вода.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Уральске уровень воды в реке Жайык снижается.



