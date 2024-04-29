Уровень воды в реке Жайык снижается в Уральске

Уровень воды реки Жайык (Урал) в Уральске составляет 844 см, а критический уровень – 850 см. 22 - 23 апреля этот показатель превысил критический уровень и составил 864 см, сообщил руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области Нурдильда Ораз на брифинге в СЦК. Об этом передает агентство Kazinform.

- Работа, которую мобилизованные силы и техника выполняли в течение трех недель, оправдалась. Из регионов прибыли около 1000 единиц спецтехники, более 2000 солдат. В самом городе Уральске построено 45 км дамб, в целом по области построено 150 км дамб. Благодаря этому, в Акжайыкском районе уровень воды стабилизируется, а в реке Жайык в Уральске падает на 2-4 см изо дня в день, - сказал спикер.

По его словам, в результате комплексных работ не затоплено ни одного из 84 населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления.