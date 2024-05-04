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    13:50, 04 Май 2024 | GMT +6

    Завершить оценку ущерба от наводнения в Кульсары за 2 недели поручил аким Атырауской области

    паводок
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам акима, ущерб, нанесенный наводнением жилым домам в городе Кульсары, будет возмещен в полном объеме.

    — Оценку ущерба, нанесенного затопленным домам и техническую проверку нужно завершить в течение двух недель. После начала работ по очистке домов будут учтены пожелания и предложения жителей. Если жители хотят ремонтировать свои дома самостоятельно, им будут выплачены деньги в зависимости от размеров ущерба. Для жителей, чьи дома признаны непригодными, будут построены дома по типовому проекту на том же месте или на другом, по их выбору, — сказал С. Шапкенов.

    По его словам, оперативный штаб не прекратит свою работу, пока не будет оказана помощь всем жителям города Кульсары, пострадавшим от наводнения.

    — Сейчас в реке Жайык уровень воды повышается. После того, как ситуация стабилизируется, я будут приезжать каждую неделю, чтобы следить за работой по восстановлению города Кульсары, — сказал аким области.

    Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кульсары осушаются дворы жилых домов.
    Также сообщалось, что из Кульсары за один день было вывезено 975 тонн мусора.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Пострадавшие Жилье Строительство Паводки в Казахстане Акимы Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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