Завершить оценку ущерба от наводнения в Кульсары за 2 недели поручил аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам акима, ущерб, нанесенный наводнением жилым домам в городе Кульсары, будет возмещен в полном объеме.

— Оценку ущерба, нанесенного затопленным домам и техническую проверку нужно завершить в течение двух недель. После начала работ по очистке домов будут учтены пожелания и предложения жителей. Если жители хотят ремонтировать свои дома самостоятельно, им будут выплачены деньги в зависимости от размеров ущерба. Для жителей, чьи дома признаны непригодными, будут построены дома по типовому проекту на том же месте или на другом, по их выбору, — сказал С. Шапкенов.

По его словам, оперативный штаб не прекратит свою работу, пока не будет оказана помощь всем жителям города Кульсары, пострадавшим от наводнения.

— Сейчас в реке Жайык уровень воды повышается. После того, как ситуация стабилизируется, я будут приезжать каждую неделю, чтобы следить за работой по восстановлению города Кульсары, — сказал аким области.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кульсары осушаются дворы жилых домов.

Также сообщалось, что из Кульсары за один день было вывезено 975 тонн мусора.



